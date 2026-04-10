TRENTO. Il pensionato di 72 anni che il 24 gennaio 2025 investì la giovane promessa del ciclismo Sara Piffer mentre si allenava con il fratello tra Mezzocorona e Mezzolombardo, desidera incontrare i genitori della ragazza per chiedere scusa.

L'uomo, che ha patteggiato due anni pena sospesa per omicidio stradale, "è sconvolto e incredulo per l'accaduto", riferisce in una lettera il suo avvocato Claudio Severini. L'ex falegname di Mezzocorona si sarebbe fatto avanti per chiedere, attraverso il suo legale, un incontro con la famiglia di Sara Piffer, la quale si è detta disponibile.