TRENTO. Le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino rinnovano la loro presenza a Vinitaly con il format che unisce degustazione e narrazione della ricchezza enoturistica provinciale, mettendo al centro esperienze concrete e occasioni di incontro tra domanda e offerta. L’appuntamento è al Padiglione 3, stand F2, area coordinata dal Consorzio Vini del Trentino con il supporto della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Marketing, nell’ambito di uno spazio concepito oltre il concetto tradizionale di infopoint.

Qui il pubblico di operatori e appassionati potrà scoprire itinerari tematici, eventi e proposte di turismo lento lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, la Strada dei Formaggi delle Dolomiti e la Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole. Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, verranno inoltre riproposti gli incontri di networking rivolti ad una selezione di buyer italiani e internazionali altamente profilati, con momenti esclusivi di degustazione e approfondimento. Un’opportunità per immergersi in un racconto autentico del Trentino, rafforzato da degustazioni di vino abbinate a prodotti del territorio.

Un percorso sensoriale, con la guida di sommelier e professionisti, per intraprendere un viaggio tra le principali espressioni enologiche trentine e i loro territori: dal Marzemino della Vallagarina al Teroldego Rotaliano della Piana Rotaliana, dal Müller Thurgau della Valle di Cembra alla Nosiola e al Vino Santo della Valle dei Laghi. Accanto ad essi, una selezione rappresentativa dei prodotti gastronomici più identitari, selezionati dalle tre Strade come racconto a tappe di un itinerario ideato per i tour operator di settore. Per la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, una proposta con due varianti di trota e Carpione del Garda affumicati di Astro-Associazione Troticoltori Trentini, Olio Extravergine Garda Dop Trentino Uliva e Imperiale di Agraria Riva del Garda-Frantoio, con grissini artigianali di Panificio Moderno. La Strada dei Formaggi delle Dolomiti porterà in scena vere e proprie icone casearie: dal Cuor di Fassa al Vino, affinato con Teroldego del Caseificio Sociale Val di Fassa, al Primiero Stagionato di Malga del Caseificio Sociale di Primiero, realizzato con latte d’alpeggio proveniente dai pascoli d’alta quota, fino al Caprino Cavalese stagionato del Caseificio Sociale Val di Fiemme.

La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole completerà il viaggio con prodotti emblematici come la Mortandèla affumicata, prodotta dalla macelleria Dal Massimo Goloso, le mele essiccate del Consorzio Melinda, la melata d’abete e il miele di tiglio di Apicoltura Bertagnolli. Un’occasione per anticipare anche i prossimi eventi tra i quali “Gemme di Gusto”, rassegna che celebra la primavera con esperienze all’aria aperta dedicate ai sapori di stagione nei diversi fine settimana di maggio.