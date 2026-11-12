TRENTO. Si allarga il fronte dell’inchiesta sulla società trentina Requalifica e sul presunto incasso indebito di milioni di euro nell’ambito del Superbonus 110%: oltre ai cantieri trentini, sono finiti sotto la lente della procura i lavori in Lombardia, una dozzina di cantieri. Questo secondo filone ha portato il rinvio a giudizio dell’amministratore unico della società Franco Giacomoni, del procuratore speciale Michele Betta e del consulente lombardo Mario Bison.



Gli imputati sono accusati di essersi associati fra loro per simulare lavori edili con il fine di ottenere indebitamente crediti di imposta legati al Superbonus per circa 3 milioni di euro.



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