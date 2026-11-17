TRENTO. Quattro episodi in meno di un anno, con raggi laser puntati contro gli elicotteri impegnati nelle operazioni di volo. È l'allarme lanciato dal Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, che richiama l'attenzione su un fenomeno particolarmente pericoloso. Quello che qualcuno potrebbe considerare uno scherzo rischia infatti di trasformarsi in una situazione di emergenza, mettendo in pericolo l'equipaggio e compromettendo interventi di soccorso anche urgenti.

Il rischio maggiore riguarda le operazioni notturne. Un fascio laser diretto verso la cabina può abbagliare i piloti, provocare disturbi alla vista e, nei casi più gravi, causare danni oculari. A bordo degli elicotteri, oltre ai piloti, possono trovarsi medici, infermieri e operatori del Soccorso alpino e speleologico. Particolarmente vulnerabili sono anche i visori notturni, strumenti sofisticati che amplificano la luce disponibile e permettono di effettuare manovre complesse anche al buio.

Proprio questi dispositivi, utilizzati dai piloti e dal tecnico verricellista, possono essere gravemente danneggiati dall'esposizione ai raggi laser. La loro eventuale inutilizzabilità potrebbe costringere l'equipaggio a interrompere una missione, con conseguenze potenzialmente pesanti per chi attende aiuto. In un territorio montuoso come il Trentino, i visori notturni rappresentano una risorsa fondamentale per garantire interventi con il verricello e atterraggi fuori campo anche nelle ore più difficili.

Il Nucleo elicotteri di Trento ricorda inoltre che simili comportamenti possono comportare gravi conseguenze penali. A seconda delle circostanze, le autorità possono contestare reati quali l'interruzione di pubblico servizio, l'attentato alla sicurezza dei trasporti e altre fattispecie particolarmente gravi. Da qui l'appello rivolto alla popolazione: non puntare mai raggi laser verso gli elicotteri e segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine eventuali episodi sospetti. Un gesto apparentemente banale può mettere a rischio non soltanto chi vola, ma anche la vita delle persone da soccorrere.