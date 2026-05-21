TRENTO. L'indagine "Carbone delle Alpi", coordinata dalla Dda di Trento e condotta dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Trento, ha smascherato un articolato sistema criminale transnazionale dedito al traffico illecito di ceneri derivanti da pirol-gassificazione, illecitamente trasformate e immesse sul mercato come prodotti "green".

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli regionale ha affiancato le attività investigative tramite campionamenti e analisi sui prodotti in transito. Tali accertamenti hanno permesso di rilevare la reale natura del materiale commercializzato come carbone di legna o biochar.

Le analisi chimiche su ceneri, prodotti intermedi e bricchette finite, svolte da diversi laboratori, hanno fatto emergere concentrazioni di Ipa - Idrocarburi Policiclici Aromatici (inquinanti organici) al di sopra dei valori di legge e di diossina, pericolose per l'ambiente e per la salute.

L'inchiesta - conclude la nota Adm - si è avvalsa di un coordinamento internazionale con Europol, Eurojust e Olaf che ha consentito lo scambio di informazioni e il tracciamento dei flussi transfrontalieri delle ceneri e dei prodotti derivati.