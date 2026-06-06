TRENTO. Mancano ormai pochissime ore al via e l'entusiasmo è già alle stelle. Domenica 7 giugno, il cuore di Trento si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la prima attesissima edizione de l'Adige Run, la corsa e camminata non competitiva nata per festeggiare insieme alla comunità gli ottant'anni di storia del nostro quotidiano.

I numeri della vigilia confermano che la città ha risposto con un calore straordinario: sono già 870 gli iscritti che si sono assicurati un pettorale, proiettando la manifestazione verso il tutto esaurito.

Restano, infatti, pochissimi posti per raggiungere il tetto massimo di 1.000 partecipanti. Per chi ha deciso di esserci all'ultimo minuto, ci si può ancora iscrivere sul portale www. kronoman. net (tramite il link diretto www. ladige. it/run) oppure, in caso di posti residui, direttamente in loco la mattina stessa della gara presso lo stand dell'organizzazione.

Un'iniziativa di questa portata è stata resa possibile dalla collaborazione con le realtà del territorio, ad iniziare dal main sponsor Bts - Banca Trentino Südtirol, dai partner tecnici Melinda, Essebie, Zuccari e Maniva e dagli sponsor Abbasciano, Barchetti e Monti Trentini, oltre che dai media partner Radio Dolomiti, MediaAlpi Pubblicità, Tv33 e Trentino Mese.

La gestione tecnica dell'evento è affidata alla professionalità della A. S. D. Pacers gli originali - Volontari del sorriso, che garantirà un'esperienza sicura e ben organizzata lungo i due tracciati previsti da 5 km (ideale per famiglie e camminatori) e 10 km (per chi vuole allungare il passo).

Il punto di ritrovo per tutti sarà Piazza Duomo, dove il villaggio aprirà i battenti alle ore 8: 00 tra musica e animazione, in vista dello start ufficiale fissato per le ore 10: 00. Chi non avesse ancora ritirato la t-shirt ufficiale e il pettorale numerato presso le sedi del quotidiano di Trento e Rovereto potrà farlo tranquillamente domattina stessa direttamente allo stand prima del via.

Al rientro dal traguardo, la fatica lascerà spazio alla festa con la consegna del pacco partecipazione, i ristori e le premiazioni simboliche per i partecipanti più veloci, i gruppi più numerosi e i corridori più giovani e anziani. L'appuntamento è domattina, per scrivere insieme una pagina di storia cittadina fatta di passi, sorrisi e benessere.