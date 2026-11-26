TRENTO. Slitta a gennaio 2027 l’approvazione della riforma dell’assistenza sociosanitaria trentina. L’intero pomeriggio di giovedì 26 novembre è stato dedicato in Consiglio provinciale alla discussione generale sul disegno di legge 92 dell’assessore Mario Tonina. Obiettivi condivisi, ma profonde divergenze sugli strumenti individuati per integrare sanità e sociale, rafforzare i servizi territoriali e garantire una presa in carico unitaria delle persone.

Durissimo l’intervento di Paolo Zanella (Pd), che ha giudicato la riforma irricevibile, poco chiara e priva di un disegno organico. Il consigliere ha contestato anche l’organizzazione delle Case della comunità, la carenza di medici di medicina generale e la programmazione ospedaliera, ricordando la mancanza stimata di 450 infermieri. A suo giudizio, il Trentino ha perso l’occasione di sfruttare le competenze dell’autonomia per rifondare il sistema sociosanitario.

Lucia Coppola (Avs) ha denunciato l’eccessivo accentramento delle competenze sull’Azienda sanitaria, richiamando il dato dei 40mila trentini che rinunciano a curarsi. Sottofinanziamento, carenza di personale, aumento della domanda di salute e indebolimento dei presidi territoriali rappresentano, secondo la consigliera, una «tempesta perfetta» che rischia di compromettere la tenuta del servizio pubblico.

Per Francesca Parolari (Pd) si tratta invece di un semplice «restyling organizzativo», che moltiplica i livelli di coordinamento senza chiarire chi decide, chi finanzia e chi risponde della mancata attuazione dei progetti assistenziali. Una riforma definita «gattopardesca», che il Partito democratico non intende sostenere.

Anche Chiara Maule (Campobase) ha parlato del rischio di una «scatola vuota», denunciando la progressiva «sanitarizzazione del sociale» e l’indebolimento di Comuni e Comunità di valle. La consigliera ha chiesto maggiori investimenti, un sostegno concreto ai familiari che assistono persone fragili e la valorizzazione delle Rsa come presidi territoriali.

Posizione critica ma costruttiva quella di Eleonora Angeli (Gruppo misto), che ha presentato dodici emendamenti per rafforzare la dimensione sociale, territoriale e partecipativa della riforma, riconoscendo la disponibilità al confronto dell’assessore.

Favorevole al provvedimento Antonella Brunet (Lista Fugatti), che ha evidenziato le opportunità offerte dalla riforma nella continuità assistenziale dopo le dimissioni ospedaliere, nella prevenzione e nella condivisione delle informazioni attraverso la cartella sociosanitaria. Claudio Cia ha invece sollecitato l’istituzione di uno sportello unico e l’individuazione di un referente riconoscibile per accompagnare le famiglie nei percorsi di cura.

Michele Malfer (Campobase) ha denunciato il rischio di creare un «labirinto» burocratico per i cittadini, contestando soprattutto l’assenza di risorse aggiuntive. Il consigliere ha ricordato come siano in servizio appena una ventina di infermieri di famiglia e comunità, a fronte degli oltre 60 ritenuti necessari.

Per Mariachiara Franzoia (Pd) occorre superare il semplice riassetto amministrativo, riconoscendo maggiore centralità alle fragilità sociali, alle dipendenze, al disagio psichico e alle situazioni di estrema solitudine. La consigliera ha inoltre chiesto risorse dedicate e una maggiore continuità assistenziale per i giovani fragili al compimento dei 18 anni.

Francesco Valduga (Campobase) ha contestato l’assenza di una visione complessiva, mettendo in guardia dal rischio che il peso crescente dell’ospedale e dell’università penalizzi i servizi di prossimità. Senza un disegno organico, ha osservato, la Provincia rischia di limitarsi a «modifiche estetiche».

Forti perplessità anche da Paola Demagri (Casa Autonomia.eu), che ha chiesto un cambiamento radicale nell’organizzazione dell’assistenza, investimenti per il reclutamento del personale e maggiore chiarezza sul futuro dei distretti sanitari. Non basta, secondo la consigliera, realizzare le Case della comunità se al loro interno mancano professionisti e servizi.

In chiusura di seduta Valduga ha annunciato il ritiro delle due richieste di informativa delle minoranze, che saranno riproposte attraverso la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio provinciale, anche per affrontare la questione del ricorso di Fugatti.