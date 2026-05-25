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TRENTO. La Giunta provinciale di Trento ha dato il via libera all'acquisto del compendio immobiliare Maso Visintainer, nell'area di Piedicastello, passaggio considerato decisivo per la realizzazione del primo Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) del Trentino.
Il provvedimento è stato approvato su proposta del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e prevede un investimento complessivo di 1,23 milioni di euro.
Secondo quanto comunicato dalla Provincia autonoma di Trento, l'operazione rappresenta uno snodo tecnico e procedurale fondamentale per la riqualificazione infrastrutturale dell'area destinata a ospitare la futura struttura.
L'acquisizione di Maso Visintainer dà inoltre attuazione all'accordo di collaborazione sottoscritto il 24 ottobre scorso tra il presidente Maurizio Fugatti e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che aveva definito il percorso per l'insediamento del nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio.
La Provincia prevede che la predisposizione del cantiere e l'avvio dei lavori possano iniziare nei prossimi mesi.