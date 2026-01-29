TRENTO. Dalle gallerie di Piedicastello fino a piazza Duomo a Trento: è l'itinerario della 53/a tappa della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 che è approdata in città. Poco prima delle 20 l'ultimo tedoforo, il velista Ruggero Tita oro a Parigi 2024, ha acceso il braciere in piazza Duomo. A passargli la fiaccola è stata Nadia Battocletti, vice campionessa olimpica sui 10.000 metri ai Giochi estivi parigini.

Gli olimpici trentini coinvolti nella tappa sono stati il pattinatore Matteo Anesi e il giocatore di curling Amos Mosaner. Hanno corso con la fiaccola anche Francesca Dallapè, argento olimpico nei tuffi sincronizzati con Tania Cagnotto nel 2016, Toto Forray, capitano della squadra di basket di serie A di Trento, la Dolomiti Energia, e Orietta Bertò, atleta paralimpica di curling.

Ieri sera il primo italiano a vincere un titolo a cinque cerchi nello sci nordico, Franco Nones aveva "illuminato" la val di Fiemme, che ospita le prove nordiche (sci, salto e combinate). Giovedì da Piedicastello, i tedofori sono andati verso via Brescia superando il ponte di San Lorenzo, via Torre Vanga, via Prepositura, via Rosmini, via Giusti, via Antonio Maestri e corso del Lavoro e della Scienza, via Monte Baldo, via Vittorio Veneto, corso Tre Novembre, via Santa Croce, piazza Fiera, largo Luigi Pigarelli, piazza Venezia, il Castello del Buonconsiglio per poi arrivare in piazza Duomo. Comune e Fondazione hanno concordato un itinerario che toccasse i punti più simbolici della città con "animazioni" nel quartiere delle Albere e in piazza Fiera.

Nel gennaio del 2006, in occasione dei giochi invernali di Torino, la mezzofondista Eleonora Berlanda era riuscita a "difendere" la fiaccola dal tentativo di furto messo in atto dagli anarchici.