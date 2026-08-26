BOLZANO. Oggi, 26 agosto, si è fatto vivo sui social per scusarsi per la sua presunta scomparsa, l'influencer della montagna svizzero Dave Bürgler, che in questi giorni sta percorrendo con il suo cane l'Alta Via di Fundres, in Alto Adige. L'allarme era stato lanciato ieri da alcuni follower preoccupati per il suo silenzio, ma poco dopo è nuovamente rientrato, quando il soccorso alpino l'ha trovato sano e salvo lungo il suo tragitto. «Mi sono reso conto che il mio silenzio durato due giorni ha causato un certo panico. Semplicemente non avevo rete e il tempo era così brutto che ho deciso di fermarmi per un giorno. E' stata la scelta più sicura. Non preoccupatevi se per uno, due giorni non arrivano aggiornamenti. Ho molta esperienza e so cosa faccio, anche se ovviamente un imprevisto può sempre capitare. Ringrazio comunque chi è stato in pensiero per me. Scusate se ho suscitato un po' di panico», dichiara ora il ragazzo. Bürgler pubblica poi una foto di un sentiero molto esposto e il commento: «E' stata la scelta giusta non affrontare questo tragitto con pioggia e nebbia». Infine, Bürgler ringrazia i soccorritori «molto comprensivi» e ironizza sul fatto di essere stato battezzato dalla stampa «noto influencer».