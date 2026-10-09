TRENTO. Incidente stradale poco fa a Trento, dove un'automobile e un monopattino si sono scontrati nella zona di via Bolghera, all'altezza di via Onestinghel. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Gli agenti della polizia locale stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze dello scontro tra i due mezzi.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti sono in corso.