TRENTO. Resta in gravissime condizioni in rianimazione il ciclista di 48 anni coinvolto nell’incidente avvenuto ieri tra Ravina e Romagnano, lungo la provinciale 90. L’uomo stava attraversando la strada in sella a una bici elettrica quando è stato travolto da un autocarro diretto verso Aldeno. L’impatto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto riportando traumi gravi e perdendo conoscenza.



Soccorso nel primo pomeriggio di ieri dai sanitari, intervenuti con ambulanza e automedica, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni restano critiche: è ricoverato nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata.



La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale Trento–Monte Bondone, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Ravina.