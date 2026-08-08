TRENTO. Continuano le operazioni per lo spegnimento e la bonifica del vasto incendio boschivo nel territorio di Tignale, sul Lago di Garda, nel bresciano. I Vigili del Fuoco di Riva del Garda sono operativi dalle 22.40 di ieri sera con 12 uomini, un'autopompa, un autocarro con cisterna e mezzi fuoristrada specializzati per la bonifica dei boschi.

Durante la notte le squadre hanno effettuato l'evacuazione a scopo precauzionale di un residence e di diverse abitazioni minacciate dal fronte del fuoco, predisponendo contestualmente barriere d'acqua a protezione degli edifici. Nelle prime ore di oggi i soccorritori hanno lavorato per garantire il rifornimento idrico delle vasche utili al pescaggio degli elicotteri antincendio.

Sul posto sono attualmente impegnati tre Canadair della flotta nazionale: per garantire la sicurezza durante le operazioni di caricamento d'acqua nel lago, l'imbarcazione Sperone è stata impiegata in pattugliamento per tre ore. Le squadre di terra stanno ora realizzando una piazzola in quota per il posizionamento di un ulteriore serbatoio idrico e sono attive nelle operazioni di taglio della vegetazione sul fronte nord per creare una linea tagliafuoco e rallentare la progressione delle fiamme.

Dai soccorritori è giunto un ringraziamento alla popolazione e ai turisti locali per la solidarietà e il sostegno dimostrati offrendo cibo e bevande al personale in servizio.