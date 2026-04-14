VERONA. "Ho incontrato il presidente Maurizio Fugatti ancora prima di essere proclamato presidente a mia volta, perché ritenevo fondamentale cominciare a esaminare il dossier sulla Valdastico Nord, che è una possibilità di sviluppo infrastrutturale del nostro territorio che deve essere assolutamente percorsa”. Lo dice il presidente del Veneto Alberto Stefani, in un'intervista allo Spazio Athesis al Vinitaly di Verona.



“Con il presidente Fugatti abbiamo fatto degli studi, confrontandoci con il ministero prima di poter procedere. La novità è che sul progetto c'è l'intesa: è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio, permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il nord un passo in avanti fondamentale".