VENEZIA. Il cardiochirurgo roveretano Gino Gerosa, professore all’ospedale di Padova e specialista di fama internazionale, è il nuovo assessore alla Sanità della Regione Veneto. La nomina è stata annunciata dal neopresidente Alberto Stefani nel corso della presentazione ufficiale della nuova giunta a Venezia, segnando una scelta di forte discontinuità rispetto alla tradizionale impostazione politica degli incarichi.



Nato a Rovereto, Gerosa vive e lavora da molti anni a Padova, dove ha costruito una carriera accademica e clinica riconosciuta a livello mondiale nel campo della cardiochirurgia. Alla guida di équipe di alto profilo e protagonista di interventi e ricerche di rilievo internazionale, è considerato uno dei massimi esperti del settore, con un lungo curriculum tra attività ospedaliera, universitaria e scientifica.