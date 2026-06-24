VENEZIA. E' stato identificato l'orso avvistato nelle scorse settimane sull'Altopiano dei Sette Comuni, nel Vicentino. Le analisi genetiche condotte dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento) hanno infatti confermato con certezza che si tratta di "M123", un giovane maschio nato nel 2024 e proveniente dalla popolazione trentina, dove era già stato campionato nel 2025 in Val di Sole. Lo fa sapere la Regione Veneto, ricordando che, a permetterne l'identificazione, sono stati i campioni biologici raccolti a Enego (Vicenza) a seguito dell'uccisione, da parte dell'animale, di due capre.



In quell'occasione, grazie a una fototrappola e al monitoraggio della Polizia provinciale di Vicenza e della Regione, l'animale era stato ripreso mentre tornava nel recinto per consumare la carcassa, dileguandosi poi nel bosco dopo essersi accorto degli osservatori. Il punto dell'avvistamento distava circa 11 chilometri dall'ultimo rilievo, a dimostrazione della grande mobilità dell'esemplare.



L'assessore regionale all'agricoltura, Dario Bond, ha ringraziato la Fondazione Mach e la Provincia autonoma di Trento per la collaborazione, ricordando che la presenza dell'orso in Veneto resta un fenomeno sporadico legato alla dispersione di giovani maschi. Bond ha anche confermato che i monitoraggi della Polizia provinciale proseguiranno per seguire le tracce dell'orso.