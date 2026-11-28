TRENTO. La grappa del Trentino conquista il podio nazionale delle bevande spiritose (superalcolici) a Indicazione geografica. Con un valore al consumo di 13 milioni di euro, si colloca al terzo posto assoluto in Italia e al secondo tra le grappe, preceduta soltanto dalla Grappa IG. È quanto emerge dal Rapporto Ismea-Qualivita 2026, presentato a Roma.

«Questo risultato conferma che qualità, identità e territorio sono la strada giusta per dare alla grappa un futuro contemporaneo», commenta Alessandro Marzadro, presidente dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, sottolineando l'importanza di valorizzare il prodotto attraverso la cultura, l'accoglienza e la conoscenza del territorio.

Per la prima volta il rapporto nazionale quantifica il contributo economico delle bevande spiritose a Indicazione geografica: 281 milioni di euro di valore alla produzione e 582 milioni al consumo, con oltre 208 mila ettolitri idrati certificati.

La produzione di grappa rappresenta un settore significativo per l'economia del Trentino. Ogni anno vengono distillati circa 130 mila quintali di vinacce, per una produzione equivalente a 2,5 milioni di bottiglie da 70 centilitri, pari al 10% del totale nazionale. Il 60% della produzione deriva da uve bianche e aromatiche, il restante 40% da uve a bacca rossa.

Fondato nel 1960, l'Istituto Tutela Grappa del Trentino conta oggi 24 soci, che rappresentano la quasi totalità della produzione provinciale. Il marchio del tridente identifica il distillato ottenuto esclusivamente da vinacce prodotte in territorio trentino.