TRENTO. La Provincia semplifica l'utilizzo delle recinzioni elettrificate destinate alla prevenzione dei danni provocati da orsi e lupi. Con una determina del Servizio Faunistico è stato infatti ridotto da 8 a 4 anni il periodo di comodato d'uso gratuito e l'obbligo di manutenzione per i materiali maggiormente soggetti a usura, come reti elettrificate, recinzioni con fili o fettucce e batterie ricaricabili.

La misura riguarda le attrezzature fornite gratuitamente o finanziate dalla Provincia a favore di allevatori professionisti, hobbisti e apicoltori. La decisione è maturata sulla base dell'esperienza raccolta negli ultimi anni e dopo il confronto tra l'assessore provinciale Roberto Failoni, la Federazione provinciale allevatori e i sindacati agricoli.

Roberto Failoni sottolinea che il provvedimento punta a rendere più sostenibile l'impiego dei sistemi di prevenzione. «Con questa iniziativa rendiamo ancora più sostenibile l'utilizzo degli strumenti di prevenzione, valorizzando l'esperienza maturata sul campo in questi anni. L'obiettivo è continuare a supportare concretamente allevatori e apicoltori, favorendo l'utilizzo di sistemi realmente efficienti e adeguati alle loro esigenze».

Le recinzioni elettrificate sono considerate tra gli strumenti più efficaci per limitare le incursioni dei grandi carnivori e rappresentano un elemento fondamentale per la convivenza con la fauna selvatica. La normativa provinciale prevede inoltre che, per alcune tipologie di allevamento, l'adozione di adeguate misure di prevenzione sia necessaria per ottenere gli indennizzi in caso di danni causati dagli animali selvatici.

Per favorire il corretto utilizzo dei dispositivi, sul portale provinciale dedicato ai grandi carnivori sono disponibili video tutorial e brochure con le indicazioni per installazione, manutenzione e impiego delle recinzioni, così da migliorarne l'efficacia nella protezione del patrimonio zootecnico e apistico.