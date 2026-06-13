AOSTA. Sono precipitati per oltre 400 metri lungo la parete Nord del Gran Paradiso i tre alpinisti trentini, i cui corpi sono stati ritrovati nella serata di ieri dal soccorso alpino valdostano. Le vittime, Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, di 29, e Maicol Zenatti, di 39, avevano quasi raggiungo la cima.

"L'incidente - spiega Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdostano - è accaduto presumibilmente intorno a mezzogiorno e però purtroppo nessuno vi ha assistito e quindi non è stato dato l'allarme se non che alla sera, quando gli alpinisti non davano notizie, i famigliari si sono preoccupati e ci hanno chiamato e siamo andati a fare una verifica".

"Li abbiamo trovati alla base della parete Nord e quindi si presuppone che la causa sia stata una scivolata di uno dei componenti che ha trascinato anche gli altri", aggiunge Comune. Sulla dinamica esatta dell'incidente sono in corso le indagini dei finanzieri del Sagf di Entrèves.