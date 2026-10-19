TRENTO. I dati sul consumo di alcolici in Trentino sono preoccupanti. Basti pensare che i ricoveri in ospedale per patologie legate all'alcol sono circa un migliaio all'anno, con circa duecento accessi al Pronto soccorso per episodi di abuso. Sono dati che la direttrice dell'Unità operativa dipendenze dell'Asuit Ermelinda Levari conosce bene: l'unità, organizzata in tre sedi Ser.D (Trento, Rovereto e Riva del Garda) e in quattordici punti di accesso dei Centri alcologia, antifumo e altre fragilità, vede ogni giorno decine e decine di persone, aiutandole a combattere le proprie dipendenze, con percorsi strutturati ma complessi.

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