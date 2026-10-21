TRENTO. Le gite scolastiche sono soltanto il punto di partenza. Dietro la mobilitazione degli studenti che oggi, mercoledì 21 ottobre, hanno attraversato il centro storico di Trento, c’è un malessere più ampio, che riguarda le condizioni in cui si lavora e si studia nelle scuole. I ragazzi chiedono che le difficoltà denunciate dagli insegnanti non ricadano sulla loro esperienza formativa e che alle criticità del sistema venga data una risposta concreta.

Nel confronto con l’assessora provinciale all’Istruzione Francesca Gerosa, gli studenti hanno spiegato perché la sospensione delle uscite didattiche sia diventata uno dei temi centrali della protesta. In diversi istituti, hanno raccontato, le gite sono state cancellate o messe in discussione, come forma di mobilitazione da parte dei docenti. Una scelta che, pur comprensibile nel quadro delle rivendicazioni degli insegnanti, finisce per privare i ragazzi di esperienze che considerano importanti.

«Mi sembra ingiusto uscire senza aver compiuto questa esperienza», ha detto uno degli studenti, riferendosi alla gita di più giorni prevista durante l’anno scolastico. Non si tratta soltanto di una parentesi fuori dall’aula: per i ragazzi, queste occasioni rappresentano momenti di condivisione e crescita che rischiano di andare perduti, soprattutto per chi si trova a frequentare classi che non avranno un’altra possibilità di recuperarle.

Gli studenti, tuttavia, hanno voluto precisare che la protesta non è diretta contro i docenti. Il problema, secondo quanto espresso durante l’intervento, è che gli insegnanti si trovano a ricorrere a forme di mobilitazione che coinvolgono inevitabilmente anche gli alunni. «Il problema sta alla base, non nei docenti», è stato ribadito, richiamando l’attenzione sulle richieste di maggiori tutele e sulle difficoltà che attraversano il mondo della scuola.

Tra i nodi sollevati c’è la precarietà del personale. I ragazzi hanno descritto una situazione in cui un insegnante può trascorrere molti anni senza una collocazione stabile, con incertezze che riguardano anche la sede di servizio. A questo si aggiunge la preoccupazione per la qualità dell’istruzione e per le conseguenze che le difficoltà attuali potrebbero avere sulla preparazione delle nuove generazioni. Un quadro che, nella lettura degli studenti, non può essere affrontato limitandosi ai singoli episodi, ma richiede di intervenire sulle condizioni strutturali della scuola.

Da parte sua, Gerosa ha respinto l’idea che la qualità dell’insegnamento sia in diminuzione, richiamando la preparazione e la professionalità dei docenti. «Avete docenti preparati, qualificati, professionali, formati che hanno una qualità nel loro insegnamento importantissima», ha affermato. Sulla precarietà, l’assessora ha dichiarato che la questione sarà approfondita con le organizzazioni sindacali e ha ricordato i concorsi banditi durante la legislatura per favorire la stabilizzazione del personale.

Gerosa ha inoltre sostenuto l’importanza delle gite scolastiche, definite «momenti indimenticabili», e ha riferito di aver chiesto un incontro con i docenti, previsto nella stessa giornata, per ascoltare le loro difficoltà. «Il confronto è aperto», ha dichiarato, auspicando un dialogo sereno tra le parti.