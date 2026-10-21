TRENTO. Ci sono richieste che vanno oltre le aule, i libri e le interrogazioni. Parlano di futuro, di opportunità e del diritto di credere che la scuola possa davvero fare la differenza. È da queste convinzioni che nasce la mobilitazione degli studenti scesi in strada questa mattina a Trento, con un messaggio che mette al centro le priorità delle nuove generazioni: più investimenti nell’istruzione, maggiore dignità per gli insegnanti e meno risorse destinate alle guerre.

Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro Gli studenti di Trento uniti per rivendicare i diritti sulla scuola e sul loro futuro

Il corteo è partito dal liceo scientifico Leonardo da Vinci e sta attraversando il centro storico, portando nelle vie della città le rivendicazioni di ragazze e ragazzi che chiedono di essere ascoltati. Al centro della protesta c’è la necessità di una scuola più sostenuta dalle istituzioni, capace di garantire condizioni migliori a chi ogni giorno la vive, la insegna e la costruisce.

La richiesta riguarda innanzitutto i docenti. Gli studenti chiedono stipendi più adeguati e un riconoscimento concreto del valore del loro lavoro, convinti che la qualità dell’istruzione passi anche dalla dignità di chi insegna. Perché dietro ogni lezione ci sono competenze, responsabilità e un impegno che accompagna la crescita di intere generazioni. Valorizzare gli insegnanti significa investire nelle persone che ogni giorno contribuiscono a formare il futuro del Paese.

La protesta porta con sé anche una presa di posizione sulle scelte di spesa pubblica. «Investite sul nostro futuro, non sulle guerre» è il senso del messaggio che accompagna la mobilitazione: una richiesta di destinare maggiori risorse alla formazione, alla scuola e alle opportunità dei giovani, anziché alle spese militari. Non soltanto una contestazione, dunque, ma anche un appello a ripensare le priorità, mettendo l’istruzione al centro delle politiche per il domani.

Intanto, Trento è anche presidiata dalle forze dell’ordine. La presenza della polizia è capillare e sono schierati anche reparti antisommossa, in un dispositivo di sicurezza rafforzato dopo i disordini verificatisi martedì 20 ottobre a margine della protesta studentesca al Tambosi. L’attenzione resta alta lungo il percorso, ma finora la manifestazione di oggi si sta svolgendo pacificamente, senza episodi di violenza.

Un elemento che gli stessi studenti considerano fondamentale. Chi partecipa al corteo vuole far sentire la propria voce e difendere le ragioni della mobilitazione, prendendo le distanze da qualsiasi atto violento o danneggiamento. Una distinzione importante, perché i comportamenti di singoli non finiscano per oscurare le istanze di chi manifesta pacificamente e chiede che la scuola riceva maggiore attenzione.

Dietro gli slogan ci sono ragazzi che chiedono di poter contare su un sistema educativo più solido, su insegnanti riconosciuti e su prospettive che non vengano sacrificate. La loro protesta attraversa il centro storico e porta con sé una domanda che riguarda l’intera comunità: quale futuro vogliamo costruire se non investiamo nella scuola e in chi la vive ogni giorno?

È questo il cuore della mobilitazione di Trento: la richiesta di essere ascoltati, la volontà di difendere il valore dell’istruzione e la scelta di farlo pacificamente. Perché parlare di scuola significa parlare di diritti, di crescita e di possibilità. E significa, soprattutto, parlare del futuro di tutti.