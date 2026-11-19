TRENTO. Mezzo milione di euro stanziato per l'emergenza umanitaria a Gaza, ma ancora inutilizzato a poco più di un mese dalla fine dell'anno. È quanto denuncia il consigliere provinciale del Partito Democratico Paolo Zanella, che ha presentato un'interrogazione alla Giunta Fugatti per chiedere spiegazioni sul mancato impiego delle risorse destinate alla popolazione palestinese, già duramente colpita dalla guerra e ora anche dalle alluvioni.

«Di fronte a una catastrofe umanitaria di queste proporzioni, il fatto che la Provincia autonoma di Trento non abbia ancora speso un solo euro dei 500mila stanziati per il 2026 è semplicemente inaccettabile», afferma Zanella. Il consigliere ricorda che già nel 2025 erano stati stanziati 400mila euro, rimasti inutilizzati. Per il 2026 la maggioranza aveva respinto la proposta delle opposizioni di destinare un milione di euro agli aiuti, approvando invece uno stanziamento di 500mila euro con vincoli analoghi a quelli precedenti.

Secondo Zanella, proprio queste limitazioni potrebbero aver impedito l'utilizzo delle risorse. «A poco più di un mese dalla fine del 2026 quei fondi rischiano di finire nuovamente nell'avanzo di bilancio, nonostante le sollecitazioni arrivate anche dal mondo associativo trentino». Il consigliere chiede quindi se siano stati avviati contatti con il Governo per sostenere missioni umanitarie o accogliere famiglie e persone con necessità sanitarie.

L'interrogazione sollecita inoltre la Giunta provinciale a chiarire se intenda rifinanziare gli interventi nel 2027, eliminando gli ostacoli che, secondo il Pd, ne avrebbero paralizzato l'attuazione. «La solidarietà del Trentino non può restare sulla carta mentre centinaia di migliaia di civili, soprattutto bambini, lottano per la sopravvivenza. La Giunta batta un colpo e trasformi finalmente questi stanziamenti in aiuti concreti», conclude Zanella.