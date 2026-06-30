TRENTO. La copertura della rete telefonica nelle gallerie del Trentino torna al centro del dibattito in Consiglio provinciale. Attraverso un'interrogazione, viene chiesto alla Giunta provinciale di fare il punto sullo stato di attuazione dei piani per garantire la connettività nei tunnel stradali e ferroviari, considerata un elemento essenziale non solo per la comodità degli utenti, ma soprattutto per la sicurezza e la gestione delle emergenze.

Nell'atto si ricorda che tra il 2020 e il 2021 l'esecutivo provinciale, rispondendo a precedenti interrogazioni, aveva annunciato il completamento di 17 cantieri dedicati alla copertura di rete e l'avvio di ulteriori valutazioni tecniche e amministrative per estendere il servizio, anche attraverso collaborazioni tra pubblico e privato.

Viene inoltre richiamato l'ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale all'inizio del 2022, che impegnava la Giunta a pubblicare sul portale della Provincia un catalogo delle gallerie dotate di segnale telefonico, indicando gli operatori attivi e la programmazione degli interventi futuri.

Secondo i firmatari dell'interrogazione, però, a distanza di anni permangono ancora significative criticità nella copertura di rete di numerosi tunnel del territorio provinciale e non risulta ancora disponibile il portale informativo previsto dal Consiglio, una situazione già evidenziata anche in una mozione presentata nel maggio 2025.

Per questo vengono chiesti chiarimenti su tre aspetti principali: il censimento aggiornato delle gallerie stradali e ferroviarie che dispongono di una piena copertura di rete, la verifica dell'effettivo completamento dei 17 interventi annunciati nel 2020 e degli ulteriori lavori eseguiti successivamente, oltre alle ragioni del ritardo nella pubblicazione online dell'elenco delle gallerie coperte e degli operatori telefonici presenti, con l'indicazione dei tempi previsti per rendere finalmente disponibile il servizio ai cittadini.