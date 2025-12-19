TRENTO. Notte movimentata quella del 19 dicembre nei centri commerciali di Trento Nord. Il primo allarme è scattato al Bren Center, dove le guardie giurate hanno sentito rumori provenire dal supermercato Pam. Gli agenti della Polizia di Stato, prontamente intervenuti, hanno individuato due persone che avevano da poco sfondato la vetrina del negozio.

I due sono stati fermati e denunciati per tentato furto.



Intorno alle sei del mattino è arrivato il secondo allarme dal Top Center, dove i ladri hanno visitato una decina di negozi al primo piano del centro commerciale. In questo caso, la Polizia di Stato sta esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare i responsabili dei furti.