CAVEDAGO. Un fulmine è caduto a pochi metri da un gruppo di otto giovani escursionisti (alcuni di loro sono minorenni) di Ancona, provocando un enorme spavento e il ferimento lieve di uno di loro. È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 20 agosto, poco dopo le 10, a circa 2mila metri di quota, nella zona della bocchetta tra il Pizzo Gallina e il Monte Dagnola.

Gli otto ragazzi erano impegnati in un’escursione quando improvvisamente la scarica elettrica ha colpito il terreno a breve distanza dal gruppo. Fortunatamente nessuno è stato centrato direttamente dal fulmine. Il giovane che si trovava più vicino al punto dell’impatto è rimasto però leggermente contuso e in forte stato di shock.

Immediatamente è scattato l’allarme e da Trento è decollato l’elicottero di soccorso. Considerata anche la posizione particolarmente impervia, è stato deciso di recuperare tutti gli otto escursionisti. Recuperati con elicottero e portati alla caserma dei vigili del fuoco di Andalo dove in sette sono stati rifocillati in attesa di rientrare con pullman. Il ferito è stato trasferio al Pronto Soccorso per accertamenti.

La zona dove è avvenuto l’incidente non è raggiungibile con mezzi via terra, ma soltanto a piedi oppure in elicottero. Nel frattempo diversi tecnici del Soccorso alpino trentino si erano preparati in piazzola, pronti a intervenire qualora fosse stato necessario.

Solo tre giorni fa, in Alto Adige, aveva perso la vita Gustav Wiesler, 42 anni, colpito da un fulmine sul Piz Starlex, a 3.075 metri d’altezza,