ANDALO. È un ragazzo di 19 anni residente ad Ancona il giovane rimasto coinvolto questa mattina, giovedì 20 agosto, nell’incidente al Passo Dagnola, dove un fulmine ha sorpreso un gruppo di otto amici impegnati in un trekking. Le condizioni del diciannovenne, secondo l’ultimo aggiornamento del Soccorso alpino e speleologico trentino, non sono gravi.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 dai compagni di escursione. La Centrale unica di emergenza ha quindi chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione di Molveno del Soccorso alpino si sono messi a disposizione in piazzola per coadiuvare le operazioni.

L’elicottero di soccorso è riuscito a raggiungere la zona prima che le condizioni meteorologiche peggiorassero ulteriormente. Il recupero è stato effettuato in due rotazioni: oltre al diciannovenne, sono stati imbarcati anche tutti gli altri sette componenti del gruppo, fortemente scossi per quanto accaduto.

Il gruppo si trovava al Passo Dagnola, nel comune di Andalo, quando è stato sorpreso dalla scarica. Il giovane è stato quindi affidato ai sanitari per gli accertamenti, mentre il recupero in elicottero ha consentito di mettere in sicurezza anche i suoi sette amici.