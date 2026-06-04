TRENTO. "Tre giorni fa c'è stata la protesta del Brennero. Anche se non ne abbiamo condiviso le modalità, una protesta legittima per chi vive in quelle zone, che va a confluire nel dibattito in corso in Vallagarina nel quale è emersa anche l'ipotesi di un 'opzione zero'. Le tematiche ambientali le affrontiamo facendo le opere qui da noi e la manifestazione del Brennero deve servire ad aprirci gli occhi su cosa è indispensabile fare", lo ha detto il governatore trentino, Maurizio Fugatti, intervenendo in Terza commissione del Consiglio provinciale, dove ha presentato una relazione sullo stato del dibattito sul bypass ferroviario di Rovereto.

"Se si blocca il Brennero - ha aggiunto Fugatti - dicendo meno auto e più treni non si può rischiare di non fare nulla a Rovereto. Trento ha dimostrato responsabilità, e c'è il rischio che i lavori della linea si faranno ovunque e la Vallagarina rischia di essere tagliata fuori proprio per l'esasperazione dei temi ambientali. Non si può andare al Brennero a dire che servono più treni e poi venire qui a dire che vogliamo l'opzione zero".