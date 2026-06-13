TRENTO. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore provinciale alla cooperazione Mario Tonina hanno espresso le proprie congratulazioni a Renato Dalpalù, eletto alla guida della Federazione Trentina della Cooperazione.



«La cooperazione rappresenta una parte integrante della nostra identità e uno dei tratti distintivi dell'Autonomia speciale», affermano Fugatti e Tonina, sottolineando il ruolo svolto quotidianamente da lavoratori, soci, amministratori e volontari nel sostenere la crescita economica e la coesione sociale del territorio.



Secondo i rappresentanti della Giunta provinciale, il movimento cooperativo continua a essere un modello capace di coniugare attività imprenditoriale, solidarietà e attenzione alle persone. Per questo motivo hanno rivolto a Renato Dalpalù i migliori auguri per il nuovo incarico, evidenziando come la sua elezione arrivi in una fase significativa per il futuro della cooperazione trentina.



Nel messaggio istituzionale, Maurizio Fugatti e Mario Tonina hanno inoltre ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e sistema cooperativo per affrontare le sfide future del Trentino. Contestualmente hanno rivolto un ringraziamento a Roberto Simoni per l'impegno e il lavoro svolto negli anni alla guida della Federazione Trentina della Cooperazione.