TRENTO. Nella serata di oggi, 11 maggio, indicativamente a partire dalle ore 19, è atteso il passaggio sul territorio provinciale di un fronte freddo in movimento verso sud-est, che favorirà lo sviluppo di temporali localmente intensi. Il rischio principale è rappresentato dalla grandine di piccole o medie dimensioni, ma non si escludono anche precipitazioni abbondanti in breve tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.



I fenomeni più intensi dovrebbero esaurirsi rapidamente già nel corso della tarda serata. Non è inoltre escluso che, soprattutto nelle fasi più intense, la neve possa scendere fino a 2.000 metri circa. Per la giornata di domani sono attese ampie schiarite e venti moderati o forti da nord, a carattere di foehn in molte valli, dove le raffiche potranno localmente superare i 70 chilometri orari.