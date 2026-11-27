TRENTO. All'incirca sette milioni. È questa la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla famiglia della bimba che a fine giugno del 2023 contrasse la sindrome emolitico-uremica dopo un pasto in malga a Coredo.

Il conto, che mai potrà ripagare il dolore che ancora oggi la piccola e i suoi cari stanno scontando quotidianamente, è stato presentato in via stragiudiziale a più soggetti: al gestore della malga, all'Azienda sanitaria, al Comune di Predaia, alla Provincia e all'Asuc di Coredo, proprietari della struttura.

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