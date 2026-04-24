TRENTO. Nuovo arresto dei carabinieri per truffa ai danni di un’anziana. A Verona, i militari della Compagnia di Trento hanno arrestato un uomo accusato di aver raggirato una signora di Aldeno. Il truffatore, facendosi passare per un carabiniere, ha convinto la vittima a consegnargli denaro e gioielli per un valore di quasi 8.000 euro. L’immediata attivazione delle indagini ha permesso di intercettare e bloccare l’uomo a Verona, recuperando la refurtiva, che è stata restituita alla vittima. L’arrestato è stato portato nel carcere di Verona.

Ma andiano con ordine.

Nel primo pomeriggio di ieri la vittima, era stata contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere di Trento il quale, con il consueto raggiro, le aveva raccontato che si era appena verificato un furto in una gioielleria e quindi le aveva prospettato la necessità di verificare la provenienza di denaro e preziosi custoditi in casa.

Poco dopo, il truffatore si è quindi presentato personalmente presso l’abitazione della donna, qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma e facendosi consegnare denaro contante e gioielli per un valore complessivo di quasi 8.000 euro, per poi darsi alla fuga.

Ma il piano è durato poco. L’immediata attivazione del dispositivo investigativo da parte dei Carabinieri di Trento ha consentito di intercettare rapidamente il veicolo utilizzato dal malvivente, di pedinarlo e, grazie a un coordinamento operativo con una pattuglia della Polizia Stradale di Verona, di bloccarlo all’uscita del casello autostradale del Capoluogo scaligero. L’uomo è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva, recuperata e restituita alla vittima.

Quella delle truffe agli anziani è una vera e propria emergenza. Appena un mese fa, infatti, i militari di Lavis avevano arrestato una donna che stava cercando di spacciarsi per “incaricata del Tribunale” al fine di convincere la vittima a consegnargli denaro contante e gioielli.