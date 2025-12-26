TRENTO. Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, si presenta con tempo sereno su tutto il Trentino. Nel corso della giornata affluisce aria più mite in quota, con lo zero termico che in serata si porta attorno ai 2.100 metri. Le condizioni restano stabili e asciutte, con buon soleggiamento anche alle medie quote.



Lo scenario meteo resterà poco variabile anche nei giorni successivi. Da Santo Stefano fino a Capodanno, e con buona probabilità anche fino al 2–3 gennaio, il tempo sarà quasi sempre sereno. Fino al 28 dicembre persisterà aria mite in quota, mentre sul finire dell’anno è previsto un graduale ingresso di aria più fredda, con un ritorno verso valori più consoni alla stagione soprattutto alle alte quote.



Sul piano climatico emerge un dato significativo. A Centa San Nicolò (805 metri), in oltre 100 anni di osservazioni, non si era mai registrato un dicembre con una sola gelata fino a Natale. L’unico valore sotto zero è stato un modesto -0,1 °C, rilevato nei giorni scorsi, nonostante la presenza di numerose notti serene.



Il dato è particolarmente rilevante perché le temperature sui versanti a media quota rappresentano meglio lo stato delle masse d’aria rispetto ai fondovalle, dove il raffreddamento notturno interessa solo gli strati prossimi al suolo. I valori registrati ricordano sempre più quelli tipici, decenni fa, delle aree tirreniche: un’anomalia che conferma quanto questo dicembre si stia discostando dai riferimenti climatici storici.