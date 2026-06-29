NEW YORK. Il falso Made in Italy continua a pesare sull'agroalimentare italiano. Secondo Coldiretti Trentino Alto Adige, il fenomeno vale complessivamente 42 miliardi di euro: 40 miliardi sono legati ai prodotti di Italian sounding realizzati negli Stati Uniti, mentre altri 2 miliardi derivano da alimenti che acquisiscono formalmente l'origine italiana grazie alle regole sull'ultima trasformazione sostanziale prevista dal codice doganale.

L'analisi è stata diffusa in occasione del Summer Fancy Food di New York, dove Coldiretti ha allestito uno spazio dedicato a denunciare le diverse forme di Italian sounding. Da una parte ci sono le imitazioni più note, come parmesan e mozzarella. Dall'altra, i prodotti che possono essere commercializzati come italiani pur essendo ottenuti da materie prime provenienti dall'estero. Secondo l'organizzazione, oltre al danno economico per le imprese agricole, il fenomeno riduce le opportunità di export e crea problemi di trasparenza nei confronti dei consumatori.

Tra gli esempi indicati da Coldiretti ci sono le cosce di maiale allevato in Germania o nei Paesi Bassi che diventano prosciutti italiani dopo la salatura, il concentrato di pomodoro cinese trasformato in passata, le olive tunisine utilizzate per produrre olio extravergine italiano e il latte tedesco o polacco impiegato per realizzare mozzarella con richiami al tricolore.

Accanto alla denuncia, Coldiretti promuove al Summer Fancy Food le produzioni 100% italiane con l'iniziativa "I campioni del cibo sano", dedicata alla valorizzazione dell'agricoltura nazionale e dei prodotti naturali.

L'organizzazione richiama infine l'attenzione anche sull'industria statunitense delle imitazioni. Secondo un'elaborazione basata sui dati dell'Usda, circa il 90% dei formaggi di ispirazione italiana prodotti negli Stati Uniti proviene dagli Stati del Wisconsin, della California e di New York. Il fenomeno interessa anche salumi e vino, con la commercializzazione di prodotti e kit che riproducono nomi e caratteristiche delle specialità italiane.