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TRENTO. L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento mette in guardia in merito a una campagna di phishing ai danni dei cittadini. Numerose segnalazioni riportano la ricezione di email e sms che invitano a cliccare su link esterni per il presunto rinnovo della tessera sanitaria.
L'Azienda sanitaria chiarisce che non si tratta di comunicazioni ufficiali né della sanità locale né del Ministero della Salute, ma di tentativi di sottrazione di dati personali e sensibili.
La raccomandazione è quella di non cliccare sui link, non fornire informazioni e procedere all'immediata cancellazione del messaggio. In caso di dubbi sulla scadenza del documento, si invita a consultare esclusivamente i canali ufficiali o a rivolgersi agli sportelli dell'Anagrafe sanitaria.