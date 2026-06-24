BOLZANO. Due allarmi bomba scattati quasi in contemporanea. Due allarmi che oggi pomeriggio, 24 giugno, hanno provocato l'evacuazione degli aeroporti di Innsbruck e Bolzano, con la momentanea sospensione delle operazioni di volo e l'attivazione delle procedure di sicurezza previste in questi casi.

La prima segnalazione ha interessato lo scalo tirolese di Innsbruck, mentre pochi minuti dopo un analogo allarme è stato registrato anche all'aeroporto di Bolzano. In entrambi i casi sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale specializzato nella sicurezza aeroportuale per effettuare le verifiche necessarie.

Nel capoluogo altoatesino le operazioni sono state sospese poco dopo le 13. I passeggeri sono stati fatti uscire dal terminal, mentre quelli del volo Bolzano-Brindisi sono rimasti a lungo a bordo dell'aeromobile in attesa dell'esito dei controlli. Alle 14.20 è arrivato il via libera delle autorità e alle 14.30 l'aeroporto è stato riaperto al traffico aereo.

I viaggiatori che si trovavano nel piazzale esterno sono così potuti rientrare nella struttura aeroportuale, mentre i mezzi delle forze dell'ordine hanno progressivamente lasciato l'area. Al momento non è stato comunicato se esista un collegamento tra i due allarmi scattati quasi simultaneamente negli aeroporti di Innsbruck e Bolzano. Le verifiche si sono concluse senza conseguenze e i voli sono ripresi regolarmente in entrambi gli scali.