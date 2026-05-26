TRENTO. Prosegue sul Trentino una fase dal clima decisamente estivo con sole prevalente e temperature eccezionalmente elevate per il periodo. L'alta pressione continua infatti a interessare l'arco alpino, garantendo condizioni generalmente stabili e giornate dal sapore estivo.

Per oggi, martedì 26 maggio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso nelle ore mattutine. Nel pomeriggio e in serata aumenteranno invece gli annuvolamenti in prossimità dei rilievi, con attività cumuliforme che potrebbe favorire lo sviluppo di qualche temporale isolato. Le temperature restano stazionarie ma su livelli molto superiori alla media stagionale, mentre i venti saranno deboli con prevalente regime di brezza.

La giornata di mercoledì sarà ancora caratterizzata dal sole al mattino, ma nelle ore successive crescerà l'instabilità. Sono attesi annuvolamenti più consistenti accompagnati da rovesci e temporali sparsi, con possibilità di fenomeni anche localmente intensi e forti raffiche di vento in prossimità dei temporali.

Tra giovedì e sabato il quadro generale resterà simile: sole prevalente per gran parte della giornata, ma nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo i rilievi con possibili rovesci e temporali locali. Sabato, in particolare, la probabilità di fenomeni temporaleschi sparsi potrebbe risultare più marcata. Il caldo continuerà comunque a mantenersi su valori decisamente elevati per il periodo.