TRENTO. È una giornata complicatissima sull’Autostrada del Brennero, dove code e rallentamenti interessano praticamente tutto il tratto del Trentino Alto Adige, con pesanti ripercussioni anche nella parte veronese dell’A22. E il maltempo non aiuta.

Sono tantissimi i turisti in viaggio oggi, venerdì 21 agosto, soprattutto in direzione del lago di Garda. La circolazione è fortemente rallentata e in diversi punti si procede a singhiozzo lungo il tratto compreso tra i caselli di Chiusa/Val Gardena e Affi/Lago di Garda Sud: oltre 150 chilometri di autostrada caratterizzati da code e traffico congestionato.

La situazione è difficile anche per chi viaggia in direzione opposta, verso il Brennero. Code e rallentamenti vengono infatti segnalati tra Affi e Bolzano Nord, con tempi di percorrenza inevitabilmente più lunghi rispetto alla norma.

A rendere ancora più pesante la situazione contribuisce la contemporanea presenza dei mezzi pesanti, autorizzati a circolare nella giornata di oggi, oltre al normale traffico di chi utilizza l’autostrada per motivi di lavoro. Un mix che, sommato al grande flusso turistico, sta mettendo sotto forte pressione l’intera arteria.

Le previsioni indicavano per oggi una giornata da bollino rosso nella fascia compresa tra le 6 e le 18. La situazione registrata nelle ore centrali della giornata, però, per estensione delle code e intensità del traffico ricorda quella delle giornate da bollino nero.

A complicare ulteriormente la circolazione sono stati anche alcuni incidenti avvenuti durante la mattinata. Fortunatamente, dalle prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato gravi conseguenze, ma i sinistri hanno contribuito ad aumentare rallentamenti e incolonnamenti lungo l’A22.