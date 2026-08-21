TRENTO. Il maltempo continua a interessare il Trentino con temporali localmente molto intensi, raffiche di vento, pioggia e fulmini. La situazione sulla rete delle strade statali e provinciali resta al momento sotto controllo, anche se vengono segnalate alcune criticità sulle quali il personale della Provincia è già al lavoro.

Il primo intervento riguarda la statale 612 della val di Cembra, dove si è verificato uno smottamento all'incrocio con la strada comunale di Carbonare, nel territorio di Capriana. Per consentire le operazioni sono previste brevi interruzioni del traffico in entrambe le direzioni, della durata di cinque minuti, alternate ad altrettanti minuti di apertura.

Per gli automobilisti è disponibile anche una deviazione sulla provinciale 71 Fersina-Avisio. La seconda criticità viene invece segnalata nell'Alto Garda, sulla provinciale 37, al chilometro 1+330, nei pressi del bivio con la statale 240, in località Deva-Dom, nel comune di Riva del Garda.

Qui il forte vento ha provocato la caduta di due cipressi sulla strada. Anche in questo caso sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza la zona e ripristinare regolarmente la circolazione.

Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento è impegnato nel monitoraggio della rete, che comprende circa 2.500 chilometri di strade, 1.200 ponti, 170 gallerie e 900 impianti tecnologici. Considerate le condizioni meteorologiche ancora instabili, viene raccomandata prudenza alla guida.