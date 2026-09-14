VAL DI FASSA. Un volo di circa 300 metri lungo un pendio roccioso molto ripido non gli ha lasciato scampo. È morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, un escursionista di 46 anni, residente in provincia di Treviso, precipitato mentre percorreva il sentiero alpinistico P02 sulle Creste di Costabella, in Val di Fassa.

L'incidente è avvenuto a una quota di circa 2.800 metri, nei pressi di cima Om Gran. L'uomo stava affrontando il percorso in direzione di cima Uomo, un itinerario riservato a escursionisti esperti che, dopo la ferrata Bepi Zac, prosegue lungo un ambiente di alta montagna particolarmente impegnativo.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima di raggiungere la forcella dell'Uomo, l'escursionista ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo il versante roccioso, compiendo un volo di circa 300 metri. A dare l'allarme, attorno alle 16, è stata la persona che si trovava con lui durante l'escursione.

La Centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato la Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico e l'elicottero di Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives. Dopo il sorvolo della zona, l'equipaggio ha individuato il punto in cui era precipitato l'escursionista.

Il medico è stato quindi verricellato sul luogo dell'incidente, ma per il 46enne non c'era ormai più nulla da fare: non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Una volta ricevuto il nullaosta da parte delle autorità, due operatori della Stazione di Moena sono stati recuperati a bordo dell'elicottero e trasportati sul luogo della tragedia. I soccorritori hanno provveduto al recupero della salma, successivamente trasferita alla camera mortuaria di Pozza di Fassa.

Particolarmente delicata anche la gestione della persona che si trovava con la vittima. La compagna di escursione è stata recuperata dall'elicottero e trasportata al passo San Pellegrino, dove è stata affidata ai soccorritori della Stazione di Moena e agli operatori di Psicologi per i popoli, intervenuti per garantirle assistenza dopo il drammatico incidente.