TIROLO. Si è conclusa con un lieto fine per Mia, il giovane labrador che aveva accompagnato il suo padrone durante un’escursione nella zona di Tirolo e che, dopo la tragica morte dell’uomo, era rimasto disperso in una zona impervia nella zona dei Masi della Muta.

La vicenda è iniziata il 13 agosto, quando un turista tedesco di 58 anni, durante il rientro dai Masi della Muta, si è separato dalla moglie e da alcuni amici di famiglia per proseguire la passeggiata insieme al suo cane. L’uomo, però, non ha più fatto ritorno nella struttura ricettiva dove alloggiava.

Preoccupati per il mancato rientro, i familiari hanno contattato la Centrale unica di emergenza 112, facendo scattare le operazioni di ricerca. Le Fiamme Gialle della Stazione SAGF di Merano e i soccorritori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico hanno immediatamente avviato le perlustrazioni.

Grazie anche alla localizzazione del telefono cellulare, i soccorritori sono riusciti a individuare il 58enne in una fitta zona boschiva. Purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare: era morto, presumibilmente a causa dei traumi riportati dopo una caduta verso valle provocata da un salto di roccia.

Del suo cane, però, non c’era traccia.



La Ricerca di Mia

Le ricerche sono proseguite anche per individuare l’animale. Nella mattinata successiva, oggi – 14 agosto – durante una nuova perlustrazione, i militari della Guardia di finanza hanno notato qualcosa su un costone della montagna.

Con l’aiuto di un binocolo sono riusciti a individuare Mia, bloccata in una zona particolarmente ripida e apparentemente in difficoltà. Una volta raggiunto visivamente l’animale, i finanzieri hanno constatato che il cane aveva riportato ferite alle zampe posteriori ed era molto impaurito.

Per recuperarlo è stato necessario un intervento particolarmente delicato, con l’impiego dell’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di finanza di Bolzano.

A bordo è intervenuto il finanziere Fabio Colella, della Stazione SAGF di Silandro, esperto conduttore cinofilo. Dopo essere stato verricellato fino al punto in cui si trovava Mia, Colella è riuscito ad avvicinare e rassicurare il cane. Una volta imbragato, l’animale è stato recuperato e trasportato a bordo dell’elicottero.



Il Ritorno dalla Famiglia

Ad attendere Mia a valle c’era la moglie del turista tedesco. La donna ha potuto finalmente riabbracciare il suo cane, prima che venisse affidato alle cure di un veterinario per le ferite riportate.

Un intervento complesso che ha permesso di salvare l’animale, rimasto solo e ferito in una zona particolarmente impervia della montagna. La Guardia di finanza ha così concluso con successo le operazioni di ricerca e soccorso, restituendo Mia alla sua famiglia dopo la tragica scomparsa del suo padrone.

