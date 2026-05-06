TRENTO. Attimi di paura nella mattinata di oggi sopra l’abitato di Ormanico, in Primiero, dove poco prima delle 8 un furgone è uscito autonomamente di strada, ribaltandosi su un fianco e terminando la propria corsa all’interno di una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Primiero, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, nella gestione della viabilità e nelle manovre per il recupero del mezzo incidentato.

Per riportare il furgone sulla carreggiata è stato utilizzato un trattore dotato di verricello, in attesa dell’arrivo del carroattrezzi incaricato della rimozione definitiva del veicolo.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.