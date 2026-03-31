TRENTO. Oltre due chilogrammi di eroina, suddivisi in più di 200 dosi pronte per lo spaccio, sono stati sequestrati dalla Polizia stradale di Trento nel corso di un controllo lungo l'Autostrada del Brennero. L'operazione è scattata nella notte, quando gli agenti della sottosezione autostradale hanno fermato una Mercedes in transito all'altezza del casello di Trento centro. Insospettiti dal comportamento del conducente, un uomo di 42 anni residente in provincia di Pistoia, i poliziotti hanno proceduto a un'accurata perquisizione del mezzo, rinvenendo lo stupefacente occultato all'interno dell'abitacolo.



L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Trento, il 42enne è stato condotto nel carcere di Spini di Gardolo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sequestrati sia il veicolo utilizzato per il trasporto che la droga rinvenuta.