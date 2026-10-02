DRO. Un uomo di 67 anni, residente in provincia di Pistoia, è stato trovato senza vita nei pressi di Maso Lizzone, a circa 480 metri di quota. A individuarlo a terra sono stati due escursionisti tedeschi, arrivati al termine del sentiero attrezzato degli Scaloni. Le cause della morte sono in corso di accertamento, ma sarebbero verosimilmente riconducibili a un malore.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata oggi, 2 ottobre, intorno alle 13. I due escursionisti hanno fornito alla Centrale le indicazioni necessarie per localizzare il punto del ritrovamento, trasmettendo anche la posizione gps. Informazioni che hanno permesso di indirizzare i soccorritori verso il luogo in cui si trovava il 67enne.

La Centrale ha attivato immediatamente la stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico Trentino e richiesto l’intervento dell’elicottero. A bordo era presente il tecnico di elisoccorso, che ha proceduto al recupero dell’uomo. Il personale medico ha constatato il decesso; sono stati quindi contattati i carabinieri, che hanno autorizzato la rimozione della salma.

Il corpo è stato trasferito alla caserma dei vigili del fuoco di Arco, dove erano presenti anche i carabinieri, ai quali è stato affidato in custodia. Restano da chiarire le circostanze della tragedia: l’ipotesi del malore dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti. L’allarme è scattato dopo il ritrovamento da parte dei due escursionisti lungo il percorso.