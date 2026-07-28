CALDONAZZO. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, sulle rive del lago di Caldonazzo, dove un uomo di 74 anni, residente in zona, ha perso la vita dopo aver completato la traversata del bacino a nuoto.

Secondo le prime informazioni, il 74enne, ex bagnino, era riuscito a raggiungere la riva quando ha accusato un principio di malore. Nel giro di pochi istanti le sue condizioni si sono aggravate, facendo scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. I soccorsi sono proseguiti a lungo, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Per l’uomo non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito.