ALTOPIANO DI ASIAGO. Tragedia nel pomeriggio nella zona di Malga Pozze, sull’Altopiano di Asiago e a ridosso del confine con il Trentino. Un escursionista di 50 anni di Chioggia, in provincia di Venezia, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava rientrando da una camminata sul Monte Forno.

L’uomo si trovava insieme alla moglie, al figlio e ad altri familiari quando, arrivato all’altezza di Malga Pozze, si è sentito male e ha perso conoscenza. I presenti hanno immediatamente iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre veniva dato l’allarme.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 16.10. La Centrale del 118 di Vicenza ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino dei Sette Comuni, l’ambulanza di Asiago e l’elicottero di Padova emergenza. Il personale medico ha tentato a lungo le manovre di rianimazione.

Ogni tentativo si è però rivelato inutile. L’elicottero è decollato in direzione dell’ospedale di Asiago, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno quindi assistito i familiari, sconvolti da quanto accaduto, e li hanno riaccompagnati ai loro mezzi.