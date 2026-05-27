TRENTO. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige / Südtirol - sede di Trento, in sostanziale accoglimento delle richieste della Procura regionale, ha condannato l'ex dirigente della Direzione patrimonio immobiliare dell'Università di Trento per aver disdetto dei contratti di locazione, pienamente validi e che sarebbero stati efficaci per diversi anni, relativi a degli immobili da destinare a foresteria dell'Ateneo e, contestualmente, aver stipulato altrettanti contratti, per i medesimi immobili, a condizioni economicamente meno vantaggiose per l'Ente.

Il danno accertato dalla Sezione giurisdizionale - comunica una nota della Corte dei conti - ammonta a 32.315,29 euro ma, come richiesto dalla Procura regionale, in applicazione della riduzione della condanna al 30% del danno accertato, il Dirigente è stato condannato al pagamento della somma di 9.649,56. euro.