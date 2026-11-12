TRENTO. Circa 2.000 lavoratrici e lavoratori pubblici hanno partecipato oggi, giovedì 12 novembre, all’assemblea generale unitaria organizzata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp del Trentino alla Sala della Regione di Trento. Una parte era in sala, gli altri collegati in video. I sindacati hanno un obiettivo preciso: ottenere più risorse per il personale nella legge di bilancio provinciale 2027.

Erano presenti soprattutto i dipendenti dei comparti delle Autonomie locali e della Sanità. Molti sono intervenuti per raccontare in prima persona le condizioni di lavoro, le responsabilità di ogni giorno e i problemi dei servizi pubblici trentini. Il concetto è stato ripetuto più volte: il sistema pubblico non può andare avanti contando solo sul senso di responsabilità di chi ci lavora, senza investire nelle persone. Le richieste alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale sono cinque:

stanziamenti aggiuntivi nella manovra 2027 per Autonomie locali e Sanità;

nella manovra 2027 per Autonomie locali e Sanità; un aumento delle indennità accessorie , legate a turni, responsabilità e condizioni di lavoro;

, legate a turni, responsabilità e condizioni di lavoro; la piena attuazione del buono pasto revolving , che deve diventare cumulabile, flessibile e spendibile davvero;

, che deve diventare cumulabile, flessibile e spendibile davvero; percorsi di crescita e il riconoscimento delle competenze ;

; più fondi per il rinnovo contrattuale, per difendere il potere d’acquisto degli stipendi.

I sindacati chiedono risorse strutturali che crescano nel tempo, non dichiarazioni di principio. Il messaggio arriva dai segretari generali Alberto Bellini (Fp Cgil), Giuseppe Pallanch (Cisl Fp), Andrea Bassetti e Giuseppe Varagone (Uil Fp). «Oggi abbiamo avuto una dimostrazione straordinaria di partecipazione, consapevolezza e unità», hanno dichiarato insieme. Secondo loro, le risorse previste finora «non possono rappresentare un punto di arrivo». Alla politica provinciale chiedono quindi «uno sforzo ulteriore» per ottenere «risultati economici tangibili per tutti i comparti».



​​​​​​​L’assemblea, assicurano le tre sigle, è solo l’inizio della mobilitazione. I sindacati seguiranno da vicino tutto il percorso della manovra di bilancio, fino all’approvazione, per controllare che agli annunci corrispondano soldi veri. Se le risposte non basteranno, sono pronti a nuove iniziative di protesta.