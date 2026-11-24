BOLOGNA. Dal Trentino al palcoscenico del tennis internazionale. Ferrari Trento sarà il brindisi ufficiale della Davis Cup by Generali Final 8, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. Le bollicine Trentodoc accompagneranno l'intera manifestazione, dagli appuntamenti dedicati agli ospiti fino alla celebrazione della squadra che conquisterà il titolo mondiale.

Protagonista dei festeggiamenti sarà il Ferrari Maximum, recentemente premiato come Campione del Mondo dei Blanc de Blancs in magnum ai The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2026. L'etichetta Giulio Ferrari Riserva del Fondatore ha invece accompagnato la Player Welcome Reception del 22 novembre, dando il benvenuto alle otto nazionali partecipanti.

La partnership rinnova il legame tra la casa spumantistica trentina e il mondo dello sport. Dopo le esperienze ai Mondiali di calcio, alle Olimpiadi e in Formula 1, Ferrari Trento torna così ad accompagnare un grande appuntamento internazionale.

«La Coppa Davis esprime valori nei quali ci riconosciamo profondamente: passione, determinazione, talento e spirito di squadra», ha commentato Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento, sottolineando la soddisfazione per una collaborazione che coinvolge anche la nazionale italiana, chiamata a difendere il titolo davanti al pubblico di casa.