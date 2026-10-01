TRENTO. Oltre 5 mila viticoltori, quasi 9 mila ettari sui quali sono state calcolate impronta idrica e di carbonio e un nuovo piano di interventi fino al 2028. Sono alcuni dei numeri del terzo Bilancio di sostenibilità del Consorzio Vini del Trentino, presentato ieri, 30 settembre, all’Itas Forum. Il documento prende in esame il triennio 2022-2025 e prova a misurare l’impatto dell’intera filiera, dal lavoro nei vigneti alle cantine.

Uno dei dati principali riguarda la certificazione Sqnpi, arrivata al decimo anno e applicata ormai alla quasi totalità del vigneto trentino, con oltre 5 mila viticoltori sottoposti ogni anno alle verifiche previste. Nel 2025 più di 4.800 produttorisono stati coinvolti nelle attività di formazione, mentre per gli operatori delle cantine la media ha superato le dieci ore. Il monitoraggio ha riguardato anche consumo di acqua ed emissioni, con carbon footprint e water footprint calcolate su quasi 9 mila ettari.

Un altro capitolo riguarda la biodiversità. Un'indagine durata tre anni ha preso in esame la presenza di api e altri apoidei nei vigneti, rilevando una maggiore diffusione degli impollinatori nelle aree dove le coltivazioni si alternano a spazi naturali rispetto ai sistemi di viticoltura intensiva. Tra le priorità individuate figurano anche uso dei prodotti fitosanitari, tutela del suolo e del paesaggio, oltre alla salvaguardia delle denominazioni e al valore economico generato per i produttori.

Dalla fotografia del settore si passa ora al piano di sostenibilità 2026-2028, con obiettivi che dovranno essere misurati e verificati nel tempo. Resta però anche il problema di trasformare gli investimenti ambientali in valore riconosciuto dal mercato: sette consumatori su dieci dichiarano di considerare importante la sostenibilità, mentre soltanto il 27% verifica effettivamente che un prodotto sia biologico. Per il comparto vitivinicolo trentino la partita dei prossimi anni sarà quindi doppia: ridurre l'impatto della produzione e riuscire a rendere misurabili e riconoscibili i risultati ottenuti.